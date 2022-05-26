Жозе Моуринью победил во всех футбольных клубных турнирах Европы

Жозе Моуринью выиграл 26 трофей в своей карьере и первый – за последние пять лет. Португалец первым среди тренеров смог выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций, сообщает Zakon.kz.

25 мая «Рома» под руководством португальского специалиста обыграла «Фейеноорд» — 1:0 – в финале дебютного розыгрыша Лиги конференций.

В Лиге чемпионов Моуринью побеждал в качестве главного тренера «Порту» (2004) и «Интера» (2010). Лигу Европы/Кубок УЕФА он выигрывал во главе «Порту» (2003) и «Манчестер Юнайтед» (2017). А всего копилка Моуринью пополнена 26 трофеями.

Фото: Instagram/europacnfleague

Жозе выиграл шесть титулов, тренируя «Порту», восемь – «Челси», пять – «Интер». И по три награды имеет с «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». На международной арене римляне не выигрывали больше полувека. В 1961 году «Рома» стала обладателем Кубка Ярмарок.

Сегодня мы вышли не работать, а писать историю – и мы это сделали. Мы с самого начала чувствовали, что выиграем Лигу конференций. Важны все международные трофеи. Только я и Трапаттони выигрывали еврокубки пять раз. Чувствую себя староватым. А теперь я собираюсь наслаждаться победой и отпуском на своем пляже. Футбольный тренер Жозе Моуринью

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