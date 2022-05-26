Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Всего пять новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

РК, коронавирус, сутки, МВК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 25 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в трех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Костанайской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 3,

  • в Костанайской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 715 случаев заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане два человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Алматы – 1,

  • в ВКО – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 962 человека.

Динара Халдарова
COVID-19 МВК Казахстан
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Названы знаки зодиака, представители которых находят счастье вдали от людей
Летний отдых за границей – сколько казахстанцы заплатят за туры в 2022 году
Ситуация в Украине: офис Зеленского оценил убытки, Венгрия вводит режим ЧП
В Казахстане появился европейский банк
Как изменились цены на жилье в Қонаеве, рассказала риелтор
Курс тенге реальный – министр нацэкономики прокомментировал укрепление нацвалюты
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления