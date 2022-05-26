Всего пять новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

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В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 25 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в трех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Костанайской области, передает Zakon.kz.