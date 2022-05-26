Всего пять новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 25 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в трех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Костанайской области, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 3,
в Костанайской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 715 случаев заболевания КВИ.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане два человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Алматы – 1,
в ВКО – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 962 человека.