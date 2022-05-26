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«Вопрос-ответ»: утвержден график встреч министров с населением

постановление, встречи с населением Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление правительства РК, которым утвержден график встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на 2022 год, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил членам правительства проводить отчетные встречи с выездом в регионы, информировать казахстанцев о проводимых в стране реформах, усилить ответственность и подотчетность исполнительных органов перед жителями страны, широко вовлечь народ в процесс государственного управления.

Во время данных встреч министры будут лично принимать граждан по курируемым сферам. В первую очередь ожидается рассмотрение проблемных вопросов, не нашедших решения на местном уровне и требующих межведомственных подходов, – говорится на сайте главы правительства.

Не менее 75% времени встреч будет проходить в формате «вопрос-ответ». Об итогах и принятых решениях по проблемным вопросам населения министры будут отчитываться в правительстве.

Подробнее с графиком встреч руководителей центральных госорганов можно ознакомиться по ссылке.

Анастасия Московчук
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