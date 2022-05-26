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Казахстан ратифицировал особый режим договора о поставке нефтепродуктов в Армению

соглашение, нефтепродукты Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Сената ратифицировали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов из Казахстана в Армению, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов отметил, что соответствующее соглашение было подписано 16 июля 2020 года в Нур-Султане.

В соответствии с ним стороны должны утвердить перечень товаров, которые разрешены к поставкам в Армению. Далее заключить соответствующий протокол. Поэтому, если какие-либо нефтепродукты не войдут в разрешенный список, то вывоз товаров не будет осуществляться.

Кроме того, компетентные органы сторон ежегодно до 1 декабря текущего календарного года должны будут составлять баланс производства внутреннего потребления, поставки импорта и экспорта товаров из Казахстана и России в Армению.

Учитывая, что основным поставщиком нефтепродуктов в Армению является Россия, возможные поставки казахстанской продукции будут определяться по остаточному принципу, – уточнил Асет Магауов.

Вице-министр добавил, что торговля между странами Евразийского экономического союза осуществляется без уплаты экспортной таможенной пошлины и без таможенного контроля.

Данное соглашение устанавливает практически особый режим торговли нефтепродуктами и содержит механизмы контроля при их вывозе из Казахстана в Армению. Асет Магауов

Это позволит реализовать излишки нефтепродуктов на более премиальном рынке Армении, что положительно повлияет на внутренний баланс и увеличит выручку хозяйствующих субъектов Казахстана. А также защитит внутренний рынок от бесконтрольных перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.

Условия поставок будут определяться предпринимателями самостоятельно по взаимной договоренности. Эти договоренности будут исходить только из экономики этих поставок. На практике сделки по экспорту заключаются в иностранной валюте, обычно в долларах. Поэтому каких-либо рисков не предполагается.Асет Магауов

Кроме того, Казахстан может в одностороннем порядке прекратить, либо ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Армению в случае превышения объемов, утвержденных индикативными балансами, форс-мажорных обстоятельств, в целях обеспечения национальной безопасности и защиты внутреннего рынка, а также при нарушении Арменией обязательств по запрету вывоза казахстанских нефтепродуктов в третьи страны и страны ЕАЭС.

Тамила Языкова
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