Казахстан окажет военную и техническую помощь Кыргызстану

Сенат ратифицировал соглашение с Кыргызстаном об оказании военно-технической помощи для обеспечения безопасности Центральноазиатского региона, передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании в Сенате напомнили, что соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызстана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона подписано 7 декабря 2021 года.

Это соглашение подписали на основании запроса кыргызской стороны об оказании военно-технической помощи. Оно предусматривает разовую передачу военного имущества, наименования и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам.

Отмечается, что оказание военно-технической помощи позволит усилить возможности Вооруженных Сил Кыргызстана по отражению угроз и укреплению безопасности всего Центральноазиатского региона.

Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества кыргызской стороне. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызстана. Кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передает третьей стороне, не использует против стран СНГ. Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов

По его словам, перечень имущества определен и согласован по дипломатическим каналам. Ратификация не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.