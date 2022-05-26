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Казахстан окажет военную и техническую помощь Кыргызстану

Кыргызстан и Казахстан, Сенат, Вооруженные силы Фото: Akorda.kz
Сенат ратифицировал соглашение с Кыргызстаном об оказании военно-технической помощи для обеспечения безопасности Центральноазиатского региона, передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании в Сенате напомнили, что соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызстана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона подписано 7 декабря 2021 года.

Это соглашение подписали на основании запроса кыргызской стороны об оказании военно-технической помощи. Оно предусматривает разовую передачу военного имущества, наименования и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам.

Отмечается, что оказание военно-технической помощи позволит усилить возможности Вооруженных Сил Кыргызстана по отражению угроз и укреплению безопасности всего Центральноазиатского региона.

Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества кыргызской стороне. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызстана. Кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передает третьей стороне, не использует против стран СНГ. Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов

По его словам, перечень имущества определен и согласован по дипломатическим каналам. Ратификация не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. 

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Кыргызстане. Планируется, что в рамках этого визита будет достигнут ряд важных договоренностей. Закон, который мы сегодня рассмотрели и приняли, также предусматривает укрепление сотрудничества двух братских государств, в том числе в военно-технической сфере. Соглашение направлено на поддержание стабильности и безопасности в Центральной Азии. Председатель Сената Маулен Ашимбаев
Айша Тулеубекова
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