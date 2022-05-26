Сотрудников сельхозуправления подозревают в хищении 50 млн тенге
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Чиновников Алматинской области подозревают в хищении 50 млн тенге сельхозсубсидий. В Агентстве по противодействию коррупции отмечают, что расследование продолжается, сообщает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой Алматинской области зарегистрировано досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении экс-руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» и других должностных лиц.Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК
Группа лиц, как отмечают в ведомстве, по предварительному сговору с руководителем финансового института совершила хищение бюджетных средств в сумме 50 000 000 тенге.
Средства были выделены на субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса, в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы», путем поставки сельскохозяйственного оборудования по завышенной стоимости.Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК
Расследование продолжается.