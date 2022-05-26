Сотрудников сельхозуправления подозревают в хищении 50 млн тенге

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Чиновников Алматинской области подозревают в хищении 50 млн тенге сельхозсубсидий. В Агентстве по противодействию коррупции отмечают, что расследование продолжается, сообщает Zakon.kz.