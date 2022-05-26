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Походы в кафе и рестораны казахстанцам стали обходиться дороже

цены на услуги кафе и ресторана Фото: pixabay
Аналитики отмечают, что услуги общественного питания выросли в цене на 4% за месяц и сразу на 14% за год. Однако, по их утверждению, среди стран СНГ в Казахстане далеко не худшие цены, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе, как заявляют эксперты, за месяц цены значительнее всего выросли в Мангистауской области – на 12,1%.

В тройке антилидеров также оказались столица и Жамбылская область. Из 17 регионов страны только в Алматы, а также в Алматинской и Павлодарской областях цены не претерпели изменений, – говорится в отчете.

По данным исследователей Finprom.kz, в годовой динамике сильнее всего ощутили рост цен жители столицы (сразу на 36,7%), а также Туркестанской (на 29%) и Акмолинской (на 22,3%) областей.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы – на 3,8% за год.

Обед в ресторане подорожал на 0,2% за месяц, фастфуд – на 0,9%, обед в столовой – на 5,7%. В годовой динамике фастфуд вырос в цене на 11,4%, обед в ресторане – на 12,6%, обед в столовой – на 15,7%.

В публикации сказано, что среди стран СНГ посещение относительно недорогих ресторанов и точек фастфуда дороже всего обходится жителям России.

Анастасия Московчук
Казахстан
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