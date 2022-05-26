Швейцария – США: прогноз на топ-матч в плей-офф Чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею вышел в четвертьфинал. Эксперт Parimatch Константин Пушкарев считает, что схватка Швейцарии и США будет жестокой.

Швейцария в группе одержала 7 побед в 7 матчах, допустив осечку в виде потери балла в последнем матче против Германии. За отчетный период команда забила 34 шайбы, сделав нападающего Дениса Мальгина одним из лидеров бомбардирской гонки с 12-ю очками.

У США в копилке 13 пунктов. В плей-офф они вышли с 4-го места, проиграв по ходу соревнований финнам и чехам. Видно, что американцы еще не в оптимальных кондициях. Также можно отметить, что чаще всего они набирают обороты лишь к матчам на вылет.

Для Швейцарии текущее выступление — одно из лучших в истории сборной. США, в свою очередь, команда другого калибра, которая может играть и от себя, и от соперника. Ожидаем жесткой зарубы и тотала больше (4.5).

Все американские команды очень здорово играют, но Швейцария вместе с Канадой стала самой результативной сборной в турнире. Все-таки отдаю предпочтение ей. В общем и целом, матч предстоит интересный, к просмотру обязательно. Константин Пушкарев

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 2.07, Х - 4.30, П2 - 2.95

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