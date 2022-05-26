Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram поблагодарил поклонников за поздравления, сообщает Zakon.kz.
Всем еще раз спасибо за поздравления. Люблю вас всех, – отмечено в подписи к фотографии.
Напомним, что 24 мая артисту исполнилось 28 лет.
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