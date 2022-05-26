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Красная разметка появилась на дорогах в Костанайской области

Костанайская область Фото: polisia.kz
В Костанайской области на дорогах республиканского значения нанесли красную разметку. Она появилась на островках безопасности и опасных участках трасс, на которых часто происходят ДТП. Одна из таких дорог республиканского значения – Екатеринбург – Алматы, передает Zakon.kz.

С начала года на трассах республиканского значения произошло 22 ДТП, в которых погибли 13 человек и девять  — получили ранения.

В административной полиции отметили, что опыт применения красной дорожной разметки в зарубежных странах позволил снизить количество аварий на дорогах.

Сотрудники полиции провели комплексное весеннее обследование дорог областного и республиканского значения.

Собственникам дорог выданы предписания об устранении выявленных недостатков, в том числе по установке шумовых полос на опасных поворотах, нанесения разметки и установки дорожных знаков.

После этого на трассах появилось более 50 дополнительных дорожных знаков.

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