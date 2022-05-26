Как изменились за год цены на муку в Казахстане

Согласно отчету аналитиков, мука в Казахстане подорожала на 8% за месяц и сразу на 23% за год. Сильнее всего ощутили рост цен жители Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Energyprom.kz, стоимость муки высшего сорта составила 301 тг, первого сорта – 200 тг за кг.

В месячной динамике сразу на 22,6% подорожала мука в Жамбылской области, на 15% – в Западно-Казахстанской, на 14,1% – в Туркестанской, – заявили эксперты.

В годовой динамике сильнее всего ощутили рост цен жители той же Жамбылской области: сразу на 50,6% за год.

В тройку антилидеров вошли Северо-Казахстанская и Туркестанская области: 28,5% и 27,9%, соответственно.

Среди крупных городов страны, согласно исследованию, дороже всего мука высшего сорта стоила в столице (369 тг за кг), дешевле всего – в Павлодаре (205 тг).

Мука первого сорта также дороже всего обходилась жителям столицы (263 тг), а дешевле всего она стоила в Петропавловске (139 тг).

Стоит отметить, что за январь-апрель 2022 года в стране произвели 1,2 млн тонн муки из зерновых культур – на 4,6% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего муки традиционно произвели в Костанайской области: 399,9 тыс. тонн, плюс 10,8% за год.