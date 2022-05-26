Карим Бензема дал прогноз на финал Лиги чемпионов-2022

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился своими мыслями о предстоящем поединке с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Футбольные фанаты по всему миру в ожидании финальной битвы самого престижного клубного турнира Европы. Сможет ли «Реал» 14 раз покорить Лигу чемпионов, рассказал лучший бомбардир ЛЧ-2022 француз Карим Бензема (15 мячей).

Ключ в матче с «Ливерпулем» – войти в игру так, чтобы победить. Сыграем в финале против сильной команды, но «Реал» тоже уверен в себе, ведь мы сильны. Должны сосредоточиться на своей игре и сделать это вместе с нашими болельщиками. Уверенно подходим к ближайшей игре и собираемся показать это на поле. Нападающий Карим Бензема

Финальная встреча «Ливерпуль» — «Реал» пройдет в ночь с 28 на 29 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало матча – в 01:00 по времени Нур-Султана.

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