Адвокатам экс-министра Елжана Биртанова отказали в отводе судьи

В Нур-Султане проходит открытое судебное заседание по уголовному делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева. В ходе процесса защитники заявили ходатайство об отводе судьи, передает Zakon.kz.

Защита Елжана Биртанова заявила отвод судье после того, как он отклонил ходатайство об отводе в адрес участника потерпевшей стороны – Аскара Акбаева и в адрес двух прокуроров.

Объективность и справедливость судьи не должны вызывать никаких сомнений, только такая уверенность дает шанс получить реальное правосудие и исключить, прекратить нарушения закона в отношении этого человека. При отсутствии такой уверенности законодатель предоставил каждому право запретить суду, не заслуживающему доверия, рассмотрение вопросов, в которых были затронуты его права, свободы и законные интересы, установив в п. 6 ч. 1 ст. 87 УПК следующее: «Судья не может участвовать в рассмотрении дела, если имеются обстоятельства, дающие основания считать, что он лично, прямо или косвенно, заинтересован в данном деле». Адвокат Нурлан Бейсекеев

По словам защитника, суд вернул дело прокурору для устранения нарушений. Судебная коллегия подтвердила факт нарушения и обязала прокуратуру устранить нарушения: перевести документы с английского языка, приобщить их к материалам, подвергнуть их оценке, и только после этого в стадии досудебного производства, а не судебного разбирательства, принять решение.

Решений может быть три – прекратить уголовное дело, продолжить уголовное преследование или приостановить производство по делу. Судебная коллегия обязала Генпрокуратуру выполнить эти указания. П. 3 ст. 76 Конституции говорится, что постановление судов является обязательным на всей территории Казахстана. К сожалению, констатирую, что судья Алькенов отказался от исполнения данного требования Конституции… Если коротко – это нарушение процедуры уголовного судопроизводства. Адвокат Нурлан Бейсекеев

Судья Алькенов объявил перерыв – отвод рассматривал председатель районного суда Сарыарка №2 Абинур Карабаев.

Рассмотрев ходатайство защиты, суд, выслушав мнение участников процесса, считает необходимым отклонить данный отвод, поскольку оснований для этого не имеется. Назначение по делу главного судебного разбирательства не может быть основанием полагать, что судья, прямо или косвенно, лично заинтересован в данном деле. Председатель районного суда Сарыарка №2 Абинур Карабаев

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов и его бывший заместитель Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года.

В Сети запускали несколько петиций и обращений о прекращении уголовного преследования экс-министра здравоохранения.

Следующее заседание по делу Елжана Биртанова и Олжаса Абишева состоится 9 июня в 10.00.