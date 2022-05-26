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В Казахстане увеличат оклады более 850 тыс. работников бюджетной сферы

Деньги, зарплата, бюджетная сфера, Сенат Фото: Zakon.kz
Программа повышения доходов населения коснется 850 тыс. работников бюджетной сферы. Об этом на заседании в Сенате Парламента сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время обсуждения реализации Комплексного плана «Программа повышения доходов населения до 2025 года» в Сенате заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов сообщил, что планируется увеличить оклад 850 тыс. работников бюджетной сферы.

Важная часть программы посвящена новому экономическому росту. Охвачены создание условий для трудоустройства граждан, а также косвенные действия, привлекающие к новым навыкам и профессиям. С учетом повышения заработной платы более 1,1 млн работников, в том числе увеличится должностной оклад более 850 тыс. работников бюджетной сферы. Заработная плата врачей вырастет с 320 тыс. до 531 тыс. тенге, средних медицинских работников – с 173 тыс. до 250 тыс. тенге. Ералы Тугжанов

Заместитель премьер-министра РК напомнил, что с апреля 2022 года с 5% до 48% повысилась заработная плата 258 тыс. человек – производственного персонала группы компаний фонда «Самрук-Казына».

Также, по словам Тугжанова, будет продолжена работа по увеличению доходов работников из внутреннего резерва фонда. В частности, до конца года еще в четырех компаниях заработная плата производственного персонала вырастет с 5 до 18%.

Айша Тулеубекова
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