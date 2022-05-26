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Полицейские отремонтировали дом пенсионерки в Костанае

дом Фото: polisia.kz
Сотрудники отдела полиции Карасуского района оказали помощь 84-летней пенсионерке Любови Чумак. Стражи порядка провели ремонт дома, передает Zakon.kz.

Жительница села Карасу проживает одна. Супруга не стало 18 лет назад, детей нет. У пожилой женщины не было средств для ремонта.

В рамках акции «30 добрых дел» мы помогаем тем, кто действительно в этом нуждается. Произвели отделочные работы в виде покраски наружных окон, крыши дома, гаража, также отремонтировали входную калитку. В ближайшее время планируем еще и уголь закупить.Заместитель начальника отдела полиции Карасуского района Тлек Утегенов

Работы было много: 15 сотрудников полиции трудились на протяжении всего дня, чтобы привести дом Любови Чумак в надлежащий вид.

Пенсия у меня небольшая, а помочь некому. Большое вам человеческое спасибо! Я безмерно благодарна нашим полицейским за их милосердие, проявление внимания и чуткости к старшему поколению, – сказала Любовь Чумак.

Карасуские полицейские отмечают, что такие мероприятия дарят людям радость, чувство, что они не одиноки и их поддерживают.

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