Сильная жара, град, дожди – прогноз погоды в Казахстане на 27 мая

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 мая. По стране сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Пройдут дожди, в горных районах сильные, ожидаются гроза, усиление ветра, возможно выпадение града. На юге страны – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На юге, западе, в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют грозу, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Туркестанской области – пыльная буря, на севере, западе и в горных районах – ветер 15-25 м/с, на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области – гроза, град, шквал.

В центре, на востоке Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 м/с, днем в центре области – пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области – ветер 15-20 м/с, на севере, западе, востоке области порывы 23-28 м/с, гроза, град, шквал.

В Костанайской области – ветер 15-20 м/с, на севере, востоке области – гроза.

На северо-востоке Мангистауской области ночью – гроза, днем ветер 15-20 м/с.

На севере Атырауской области – гроза.

На севере, западе Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал, ветер 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области, на востоке Восточно-Казахстанской области, ночью на западе, севере, юге Акмолинской области – гроза, ветер 15-20 м/с.

Днем на юге, в центре Карагандинской области – гроза, на юге и востоке области – ветер 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Павлодарской области – гроза, утром и днем на северо-западе области ветер 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Павлодарской, на юго-востоке Карагандинской области ожидается сильная жара. РГП «Казгидромет»

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской, Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.