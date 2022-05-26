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15 тысяч минут на кортах Парижа – Рафаэль Надаль установил новый рекорд

Теннис Новый рекорд Фото: Instagram/rolandgarros
Главный фаворит и 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль одержал вторую победу на нынешнем розыгрыше открытого чемпионата Франции по теннису, что позволило ему обновить ряд рекордов в его карьере, сообщает Zakon.kz.

Король грунта во втором круге французского первенства обыграл хозяина кортов Корентена Муте – 6:3, 6:1, 6:4. Для испанца это была 300-я победа на турнирах «Большого шлема». Выше него стоят Новак Джокович (325) и Роджер Федерер (369). А по проценту побед (87,9%) Надаля опережает только Бьорн Борг (89,2%).

Теннис Рекорд Надаля

Фото: Instagram/rolandgarros

На «Ролан Гаррос» Надаль провел 110 матчей, проиграл всего три раза и провел на кортах Парижа более 15 тыс. минут (259 часов), что является рекордом турнира. За ним расположись Джокович – 14 302 минуты (238 часов) и Федерер – 12 203 минуты (203).

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