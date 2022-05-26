На 15,6% выросли цены на социально значимые продукты

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По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%, с начала месяца – на 0,7%, с начала года – на 15,6%, сообщает Zakon.kz.