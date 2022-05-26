На 15,6% выросли цены на социально значимые продукты
Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%, с начала месяца – на 0,7%, с начала года – на 15,6%, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в Нацбюро статистики, в годовом выражении указанные продукты подорожали на 20%, что выше аналогичного периода прошлого года на 8,2%.
За неделю цены повысились на овощные культуры:
лук репчатый – 1,5%
картофель – 1,2%.
Подешевевшие товары:
яйца, І категория – 1,9%
капуста белокочанная – 1,8%.
Всего в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
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