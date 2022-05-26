Названы сроки презентации комплексного плана развития Алматинской агломерации

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что через несколько месяцев будет представлен комплексный план развития Алматинской агломерации, передает Zakon.kz.

Вопрос транспортного сообщения между Алматы и пригородом, относящимся к Алматинской области, подняли жители поселка Каргалы на встрече акима Алматы с жителями Жетысуского района. На данный момент, по их словам, люди вынуждены добираться на работу в мегаполис на такси, так как из Алматы в Каргалы нет автобусных маршрутов.

Аким Алматы сообщил, что данную проблему решит новый комплексный план развития Алматинской агломерации, разрабатываемый акиматами Алматы и Алматинской области.