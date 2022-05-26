Названы сроки презентации комплексного плана развития Алматинской агломерации
Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что через несколько месяцев будет представлен комплексный план развития Алматинской агломерации, передает Zakon.kz.
Вопрос транспортного сообщения между Алматы и пригородом, относящимся к Алматинской области, подняли жители поселка Каргалы на встрече акима Алматы с жителями Жетысуского района. На данный момент, по их словам, люди вынуждены добираться на работу в мегаполис на такси, так как из Алматы в Каргалы нет автобусных маршрутов.
Аким Алматы сообщил, что данную проблему решит новый комплексный план развития Алматинской агломерации, разрабатываемый акиматами Алматы и Алматинской области.
Президент дал поручение разработать комплексный план развития Алматинской агломерации, в сентябре мы должны его внести в правительство. Внутри него транспортной инфраструктурой должны заниматься руководитель Управления городской мобильности Гани Мурзаханов и заместитель акима Алматы Аскар Амрин. Ваши предложения отдайте, пожалуйста, им. Аким Алматы Ерболат Досаев
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