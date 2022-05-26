Режиссер Никита Михалков предложил учредить евразийский «Оскар»
Фото: wikimedia
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума предложил создать Евразийскую киноакадемию с премией, которая составит альтернативу «Оскару», передает корреспондент Zakon.kz.
Есть предложение от нашего союза создать Евразийскую киноакадемию с призом, альтернативным «Оскару». Режиссер Никита Михалков
Известный кинодеятель надеется, что идею поддержат. По его словам, премия должна быть такой, чтобы за нее хотели биться.
Церемония кинопремии будет проводиться в каждой стране, которая войдет в Евразийскую киноакадемию.
Призовой фонд может составить около 3-5 млн долларов.
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