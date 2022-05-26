Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Режиссер Никита Михалков предложил учредить евразийский «Оскар»

Режиссер Никита Михалков, евразийский Оскар Фото: wikimedia
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума предложил создать Евразийскую киноакадемию с премией, которая составит альтернативу «Оскару», передает корреспондент Zakon.kz.
Есть предложение от нашего союза создать Евразийскую киноакадемию с призом, альтернативным «Оскару». Режиссер Никита Михалков

Известный кинодеятель надеется, что идею поддержат. По его словам, премия должна быть такой, чтобы за нее хотели биться.

Церемония кинопремии будет проводиться в каждой стране, которая войдет в Евразийскую киноакадемию.

Призовой фонд может составить около 3-5 млн долларов.

Айша Тулеубекова
ЕАЭС Михалков Никита
0
Показать комментарии
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Итальянский клуб «Рома» стал первым в истории победителем Лиги конференций
Семь выпускников доставлены в больницу после ДТП в Мангистау
Кортеж выпускников в Шымкенте: нарушителей наказали по нескольким статьям
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
В Казахстане появился европейский банк
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Попытка изнасилования в лифте: полиция Шымкента задержала подозреваемого
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления