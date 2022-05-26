Разглашали данные пользователей: Twitter заплатит 150 млн долларов штрафа

Американские власти утверждают: социальная сеть вводила в заблуждение пользователей по поводу персональных данных. История продолжалась с мая 2013 года по сентябрь 2019 года, передает Zakon.kz.

Социальная сеть Twitter согласилась заплатить штраф в размере 150 млн долларов, говорится в заявлении Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии.

Согласно иску американских властей, администрация Twitter вводила в заблуждение пользователей по поводу использования персональных данных.

Так, соцсеть использовала телефонные номера и адреса электронной почты пользователей. Они делились данными в целях безопасности, для таргетинга. Речь идет о более 140 млн пользователей Twitter.

Администрация социальной сети заплатит не только штраф, но и будет обязана принять меры по защите данных пользователей.