Разглашали данные пользователей: Twitter заплатит 150 млн долларов штрафа
Фото: pixabay
Американские власти утверждают: социальная сеть вводила в заблуждение пользователей по поводу персональных данных. История продолжалась с мая 2013 года по сентябрь 2019 года, передает Zakon.kz.
Социальная сеть Twitter согласилась заплатить штраф в размере 150 млн долларов, говорится в заявлении Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии.
Согласно иску американских властей, администрация Twitter вводила в заблуждение пользователей по поводу использования персональных данных.
Так, соцсеть использовала телефонные номера и адреса электронной почты пользователей. Они делились данными в целях безопасности, для таргетинга. Речь идет о более 140 млн пользователей Twitter.
Администрация социальной сети заплатит не только штраф, но и будет обязана принять меры по защите данных пользователей.
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