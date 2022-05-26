ЧМ по хоккею: чего ожидать от матча Швеция – Канада

Сегодня, 26 мая, в 19:20 уже стартуют матчи четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею. Эксперт Parimatch Константин Пушкарев поделился прогнозом топовой встречи между сборными Швеции и Канады.

В четвертьфинал, без сомнения, вышли сильнейшие команды чемпионата. Аналитики сошлись во мнении, что шансы пройти дальше у всех участников равны.

Сборная Швеции уверенно прошла групповую стадию и заняла второе место, потерпев лишь одно поражение в овертайме от команды США. Команда набрала 18 баллов с разницей забитых/пропущенных голов 27/10, что объясняется мастерской игрой в обороне. Шведы показали свой характер и волю к победе, несмотря на то, что в начале турнира возникли серьезные проблемы с составом.

Сборная Канады набрала на групповом этапе 15 баллов с двумя поражениями от Дании и Швейцарии. В итоге канадцы прочно заняли третье место в группе. Стоит отметить прекрасную игру в атаке — канадцы наколотили 34 шайбы в семи матчах и являются лидерами по данному показателю. Канада не раз в своей истории доказывала, что ее игра в группе кардинально отличается от игры в плей-офф. Не имеет значения, против какого соперника играть, ведь они очень хороши в решающих стадиях турнира.

На бумаге команды выглядят абсолютно равными, но не стоит списывать умение канадцев перестроиться на конкретный матч. Более того, на стадии плей-офф одна шайба или одно удаление могут перевернуть ход матча. Это однозначно самая сложная для прогноза четвертьфинальная пара. В этом матче можно присмотреться к тоталам. Игра будет комбинированная, аккуратная, команды не будут сильно рисковать. Константин Пушкарев

Прогноз на матч: тотал 5,5 меньше.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 2.55, Х - 4.10, П2 - 2.40

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