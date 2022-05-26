Казахстан выделит образовательные гранты этническим казахам из Кыргызстана
Фото: akorda.kz
Казахстан выделит 20 образовательных грантов этническим казахам из Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
26 мая состоялся официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. В рамках визита было подписано межправительственное соглашение между двумя странами о сотрудничестве в сфере образования.
Казахстан выделит 20 образовательных грантов этническим казахам, которые являются гражданами Кыргызстана, и 30 грантов другим гражданам Кыргызстана. Предусматривает развитие сотрудничества в сфере образования. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов
Как отметил министр, ранее, во время государственного визита президента в Турцию, также было подписано межправительственное соглашение по сотрудничеству в сфере образования.
Также в настоящее время мы ведем переговоры с рядом других стран по подписанию соглашений и взаимодействию в сфере образования. Об этом напишу отдельно. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов
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