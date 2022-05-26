Казахстан выделит образовательные гранты этническим казахам из Кыргызстана

Казахстан выделит 20 образовательных грантов этническим казахам из Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

26 мая состоялся официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. В рамках визита было подписано межправительственное соглашение между двумя странами о сотрудничестве в сфере образования.

Казахстан выделит 20 образовательных грантов этническим казахам, которые являются гражданами Кыргызстана, и 30 грантов другим гражданам Кыргызстана. Предусматривает развитие сотрудничества в сфере образования. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

Как отметил министр, ранее, во время государственного визита президента в Турцию, также было подписано межправительственное соглашение по сотрудничеству в сфере образования.