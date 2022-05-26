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Ерден Хайруллин назначен руководителем управления спорта Алматы

Ерден Хайруллин Фото: акимат Алматы
Руководителем управления спорта города Алматы назначен Ерден Хайруллин, сообщает Zakon.kz.

Ерден Хайруллин в 2009 году окончил Казахский Национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности «автоматизация и управление», в 2011 году окончил Казахский Национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности «экономика» и Академию гражданской авиации, получив степень магистра авиационной техники и технологии.

С 2012 по 2019 год работал исполняющим обязанности главного специалиста отдела по развитию предпринимательства и промышленности, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алмалинского района.

С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя акима Алмалинского района города Алматы.

21 мая стало известно, Рустем Байсеитов уходит с поста главы управления спорта Алматы из-за ранения в январских событиях.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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