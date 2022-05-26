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Сельхозпроизводители Акмолинской области обсудили предстоящий референдум

обсуждение референдума Фото: Ассоциация фермеров Казахстана
В селе Сабынды Коргалжинского района состоялась встреча сельхозтоваропроизводителей, участников Республиканского штаба общественной поддержки референдума, с представителями Ассоциации фермеров Казахстана по разъяснению конституционной реформы, передает Zakon.kz.

Организатором мероприятия является общественный штаб по поддержке референдума Акмолинской области. Модератором собрания выступил председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев.

В ходе встречи Дайрабаев остановился на вопросах, выдвинутых на референдум, после чего ознакомил участников собрания с обращением Ассоциации фермеров Казахстана в поддержку конституционных реформ.

обсуждение референдума

Фото: Ассоциация фермеров Казахстана

Участники встречи обсудили инициативы главы государства и выразили поддержку проводимым конституциональным реформам.

В частности, участники встречи – житель села Қараегін Мурат Садыкенов, руководители крестьянских хозяйств «Сабынды» Болат Бекежанов, «Қалқаман» Кайрат Жумабаев, «Алға» Ляззат Абилдинова – призвали собравшихся поддержать реформы Конституции и принять участие в референдуме.

обсуждение референдума

Фото: Ассоциация фермеров Казахстана

Отмечается, что выдвинутая президентом Казахстана реформа предполагает кардинальную трансформацию действующей политической модели, формирование оптимального баланса взаимоотношений ветвей власти, выстраивание эффективного диалога государства и общества.

обсуждение референдума

Фото: Ассоциация фермеров Казахстана

5 июня с 7:00 до 20:00 в Казахстане пройдет республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию. Казахстанцы смогут проголосовать в 52 странах.

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Елена Беляева
Референдум в Казахстане
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