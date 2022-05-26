Лечебно-оздоровительный комплекс «Көктал» реконструирован в Жамбылской области

На реконструкцию и капитальный ремонт ТОО «Казфосфат» затрачено 370 млн тенге. Было закуплено медоборудование на сумму около 100 млн тенге. Строительные работы, начавшиеся 10 февраля, были завершены 10 мая, а недавно оздоровительный комплекс «Көктал» возобновил работу, передает Zakon.kz.

Комплекс расположен в 12 км от центра Таласского района города Каратау. Это лечебная база высокого уровня и многопрофильный санаторий со всеми необходимыми условиями для оздоровления и отдыха.

Заместитель акима области Талгат Мамаев посетил комплекс, ознакомился с его работой и увидел быт пациентов и персонала.

Талгат Шариулы впервые посетил лечебный корпус, являющийся одним из основных объектов комплекса. Главный врач комплекса Жанерке Ахметжанова рассказала о преимуществах работы во всех кабинетах и ​​современном оборудовании.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По словам Ахметжановой, из-за того, что заводы и цеха «Казфосфата» основаны на химическом производстве, рабочие часто страдают заболеваниями органов дыхания и суставов. Именно поэтому этим направлениям часто отдается приоритет в лечебно-оздоровительных мероприятиях. И с этой целью также были разработаны соляные шахты и галокамеры, ингаляции травами, лечение суставов грязями и парафином.

На территории комплекса есть спортивная площадка, тренажерный зал, лечебный корпус, котельная. В рамках этой реконструкции были отремонтированы и жилые дома. В целом, в оздоровительном комплексе проделана большая работа. Были построены новые дома и капитально отремонтированы здания. Словом, для отдыхающих были созданы все условия. Закуплено новое медицинское оборудование, возрождены грязевые, водные и солевые процедуры. Сегодня в санатории работают 40 человек, этого достаточно для обслуживания пациентов. Один из них – врач общей практики, 12 – медсестер и другой персонал. Специалисты приезжают в основном из Каратау. Сюда могут приехать на платное лечение не только сотрудники «Казфосфата», но и жители других регионов страны. Лечебный процесс длится 10 дней, – рассказала главный врач.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Впервые за 40 лет с момента открытия санатория проведена его реконструкция и капитальный ремонт.

После реставрации санаторий увеличил свою вместимость вдвое.

Среди предоставляемых медицинских услуг – грязелечение, бальнеотерапия, физиотерапия, урология, гинекология, лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Особое внимание уделяется обеспечению отдыхающих пятиразовым питанием.

Заместитель акима области Талгат Мамаев высоко оценил проделанную работу, осмотрев весь комплекс.

Основное направление комплекса – обеспечение работников «Казфосфата» лечебно-оздоровительными мероприятиями. В рамках своей корпоративной социальной ответственности компания преобразила и модернизировала этот комплекс до неузнаваемости. Таким образом, многие проблемы, которые здесь накопились, были решены. В первую очередь расширился спектр лечебных процедур, улучшилось качество услуг и лечения за счет ремонта и открытия нового оборудования и ранее закрытых палат. Также хорошо организовано лечение грязями, водой, солью и массажем. Раньше здесь могли лечиться только 60 человек, но после капитального ремонта количество посетителей увеличилось вдвое. То есть сегодня в комплексе лечатся и видят пользу от реабилитационных мероприятий 120 человек. И можно лечить около 3 тыс. человек в год. В целом, эта работа компании – большой вклад в профессиональный праздник химиков 29 мая. Кроме того, в прошлом году компания реконструировала 72-квартирный многоквартирный дом в Каратау и передала его своим сотрудникам. Такая работа будет продолжена. Талгат Мамаев

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Взрывник рудника «Коксу» в Жанатасе Женис Садуакасов также выразил благодарность.

Я работаю на шахте около 30 лет. Каждый год приезжаю в этот оздоровительный комплекс на лечение. В этом году произошли неожиданные изменения и везде, где мы бываем, созданы замечательные условия. Мы очень рады, что можем отдыхать и восстанавливаться в таком месте. Настоящее намного лучше прошлого. Сегодня пятый день, как мы с женой лечимся. Мы благодарим всех врачей и медсестер. Конечно, мы можем только поблагодарить руководство компании, профсоюз, которые позаботились о нашем здоровье и будущем, – сказал он.