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Ситуация в Украине: зачистка на «Азовстали», Беларусь создает оперативное командование

Украина Фото: president/gov.ua
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что страна испытывает проблемы с обеспечением военнослужащих формой из-за отъезда специалистов по ее производству из страны, передает Zakon.kz.

  • На «Азовстали» нашли украинских бойцов, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен. На полную зачистку требуется две-три недели, заявил пресс-секретарь Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

  • В Верховную Раду внесен законопроект об изъятии собственности Беларуси.

  • Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные в Германии по израильской лицензии.

  • Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил, что действия России в Украине могут привести к глобальной рецессии, вырастут цены на продукты питания, электроэнергию и удобрения.

  • Генсек НАТО призвал государства, входящие в Альянс, быть готовыми к оказанию поддержки Украине «в течение длительного времени».

  • Турция ведет переговоры с Украиной и Россией об открытии коридора для экспорта зерна из Украины, пишут СМИ.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился создать в вооруженных силах новое оперативное командование на границе с Украиной.

  • Турция выступает за скорейшее установление «справедливого мира» между Россией и Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

  • Россия переориентирует поставки углеводородов в Азию из-за трудностей со сбытом в Европе, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

  • Ассамблея Всемирной организации здравоохранения приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России немедленно прекратить удары по больницам и другим медицинским учреждениям.

  • РФ ценит, что арабские страны не идут на поводу у Запада по ситуации в Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

  • Владимир Путин в беседе с Марио Драги подчеркнул, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия санкций.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Беларусь
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