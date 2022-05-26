Ситуация в Украине: зачистка на «Азовстали», Беларусь создает оперативное командование

На «Азовстали» нашли украинских бойцов, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен. На полную зачистку требуется две-три недели, заявил пресс-секретарь Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

В Верховную Раду внесен законопроект об изъятии собственности Беларуси.

Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные в Германии по израильской лицензии.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил, что действия России в Украине могут привести к глобальной рецессии, вырастут цены на продукты питания, электроэнергию и удобрения.

Генсек НАТО призвал государства, входящие в Альянс, быть готовыми к оказанию поддержки Украине «в течение длительного времени».

Турция ведет переговоры с Украиной и Россией об открытии коридора для экспорта зерна из Украины, пишут СМИ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился создать в вооруженных силах новое оперативное командование на границе с Украиной.

Турция выступает за скорейшее установление «справедливого мира» между Россией и Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Россия переориентирует поставки углеводородов в Азию из-за трудностей со сбытом в Европе, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Ассамблея Всемирной организации здравоохранения приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России немедленно прекратить удары по больницам и другим медицинским учреждениям.

РФ ценит, что арабские страны не идут на поводу у Запада по ситуации в Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.