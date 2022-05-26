Землетрясение произошло недалеко от Алматы
Явление зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 26 мая в 21:50 по времени Нур-Султана.
Энергетический класс землетрясения – 11,1.
Магнитуда MPV – 5,5.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) в Алматы – 2-3 балла.
На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию «112» и «101» от жителей не поступало.
По сообщению ГУ «Казселезащита», на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено.
Департамент напомнил о порядке действий при землетрясении:
покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
не входите в дома, толчки могут повториться;
не пользуйтесь лифтами;
не зажигайте спички, свечи;
не прикасайтесь к проводам;
окажите первую помощь пострадавшим.