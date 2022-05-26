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Землетрясение произошло недалеко от Алматы

эксперты Фото: University of Utah Seismograph Stations
Землетрясение произошло в 71 км на северо-восток от города на глубине 10 км, сообщает Zakon.kz.

Явление зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 26 мая в 21:50 по времени Нур-Султана.

Энергетический класс землетрясения – 11,1.

Магнитуда MPV – 5,5.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) в Алматы – 2-3 балла.

На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию «112» и «101» от жителей не поступало.

По сообщению ГУ «Казселезащита», на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено.

Департамент напомнил о порядке действий при землетрясении:

  • покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

  • если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

  • ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

  • отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

  • не входите в дома, толчки могут повториться;

  • не пользуйтесь лифтами;

  • не зажигайте спички, свечи;

  • не прикасайтесь к проводам;

  • окажите первую помощь пострадавшим.

Елена Беляева
Алматы
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