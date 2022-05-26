Землетрясение произошло недалеко от Алматы

Землетрясение произошло в 71 км на северо-восток от города на глубине 10 км, сообщает Zakon.kz.

Явление зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 26 мая в 21:50 по времени Нур-Султана.

Энергетический класс землетрясения – 11,1. Магнитуда MPV – 5,5. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) в Алматы – 2-3 балла.

На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию «112» и «101» от жителей не поступало.

По сообщению ГУ «Казселезащита», на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено.

Департамент напомнил о порядке действий при землетрясении: