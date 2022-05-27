Великобритания вводит налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний

Министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак заявил о том, что на фоне энергетического кризиса в стране вводится новый налог в размере 25% на сверхприбыль нефтегазовых компаний, передает Zakon.kz.

Мы введем временный и точечный сбор на прибыль энергетических компаний, однако в новый сбор мы заложили послабления, связанные с новыми инвестициями. Это значит, что у компаний будет весомый стимул реинвестировать их прибыль, – цитирует Сунака ТАСС.

По его словам, введение данного налога позволит привлечь в казну порядка 5 млрд фунтов. При этом он подчеркнул, что налог «будет отменен» при условии стабилизации цен на энергоносители в мире.

Сунак также объявил о комплексе мер по поддержке населения в связи с резким ростом цен на электроэнергию. Он пообещал, что правительство автоматически выплатит по 650 фунтов (более 348 тыс. тенге) около 8 млн малоимущих семей, а пенсионерам будет дополнительно единоразово перечислено по 300 фунтов (более 160 тыс. тенге). Министр также сообщил, что ранее введенную в феврале скидку в размере 200 фунтов (более 107 тыс. тенге) за счета на электричество более не нужно будет возвращать (ранее на это было отведено пять лет), а сам размер скидки будет увеличен до 400 фунтов (более 214 тыс. тенге).

Кроме того, дополнительные 150 фунтов (более 80 тыс. тенге) будут выплачены лицам, получающим пособия по нетрудоспособности. Британские власти оценивают размер представленного пакета экономической помощи в 15 млрд фунтов. При этом с начала года, как указали в Минфине королевства, было выделено 37 млрд фунтов на меры по борьбе с ростом стоимости жизни в стране.

Отмечается, что ряд членов правительства, включая министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенга, публично высказывались против взимания нового сбора. Политические обозреватели Великобритании высказывают мнение, что данная мера приведет к дальнейшему падению популярности премьер-министра Бориса Джонсона среди однопартийцев, позиции которого стали ослабевать в связи со скандалом с вечеринками на Даунинг-стрит.