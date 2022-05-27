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Умер клавишник Depeche Mode Энди Флетчер

клавишник Depeche Mode Фото: Instagram/depechemode
Энди Флетчер основал свою первую группу в конце 70-х годов вместе со школьным приятелем. Позже группа стала называться Depeche Mode, сообщает Zakon.kz.

Сооснователь британской группы Depeche Mode, клавишник коллектива Энди Флетчер скончался на 61-м году жизни, сообщает Московский Комсомолец.

Мы шокированы и переполнены горем в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища Энди Флетчера. Флетч обладал поистине золотым сердцем и всегда был рядом, когда нужна была поддержка - беседа, смех, пинта холодного пива. Наши мысли сейчас с его родными, и мы просим вас помнить о них и не тревожить в это тяжелое время.Depeche Mode

Причина смерти музыканта не называется.

Флетчер основал свою первую группу в конце 70-х годов вместе со школьным приятелем.

После знакомства с Мартином Гором трио переименовалось, а после присоединения Дейва Гаана группа стала называться Depeche Mode.

В начале 2000-х Флетчер основал собственный музыкальный лейбл. Сольно выступал как диджей.

Данияр Кунафин
Великобритания
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