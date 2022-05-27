Умер клавишник Depeche Mode Энди Флетчер
Фото: Instagram/depechemode
Энди Флетчер основал свою первую группу в конце 70-х годов вместе со школьным приятелем. Позже группа стала называться Depeche Mode, сообщает Zakon.kz.
Сооснователь британской группы Depeche Mode, клавишник коллектива Энди Флетчер скончался на 61-м году жизни, сообщает Московский Комсомолец.
Мы шокированы и переполнены горем в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища Энди Флетчера. Флетч обладал поистине золотым сердцем и всегда был рядом, когда нужна была поддержка - беседа, смех, пинта холодного пива. Наши мысли сейчас с его родными, и мы просим вас помнить о них и не тревожить в это тяжелое время.Depeche Mode
Причина смерти музыканта не называется.
Флетчер основал свою первую группу в конце 70-х годов вместе со школьным приятелем.
После знакомства с Мартином Гором трио переименовалось, а после присоединения Дейва Гаана группа стала называться Depeche Mode.
В начале 2000-х Флетчер основал собственный музыкальный лейбл. Сольно выступал как диджей.
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