Пентагон сообщил о потере Россией около 1000 танков в Украине

В конце апреля в Пентагоне сообщали, что Россия могла потерять в Украине примерно четверть боевой силы. На тот момент потери техники оценивались примерно в 500 танков, 300 бронированных машин, 20 истребителей и 30 вертолетов, сообщает Zakon.kz.

Российская армия потеряла около 1000 танков в Украине. Такие данные привели в Пентагоне, сообщает Deutsche Welle.

По данным Вашингтона, Россия также потеряла более 30 истребителей, 50 вертолетов и 350 артиллерийских орудий. Несмотря на это, по словам представителя Пентагона, у России осталось «много возможностей» для атаки.

Сообщается, с начала военного конфликта Россия направила в Украину 110 батальонных тактических групп, что составляет около 80% всех боеспособных сил страны.

По оценке, Генштаба Украины, Россия потеряла 1315 танков, более 800 орудий и ракетных систем залпового огня, 206 самолетов и 170 вертолетов.

По оценкам британской разведки, за первые три месяца Россия, вероятно, понесла такое же число погибших, как и Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане.

В конце апреля в Пентагоне сообщали, что Россия могла потерять в Украине примерно четверть боевой силы. На тот момент потери техники оценивались примерно в 500 танков, 300 бронированных машин, 20 истребителей и 30 вертолетов.