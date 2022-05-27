Иран предложил России обменять запчасти и турбины на поставки стали

Страны планируют проработать варианты сделок по обмену целого ряда товаров и сырья – от стройматериалов до высокотехнологичной продукции, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что Москва может импортировать необходимое сырье для металлургической и горнодобывающей промышленности, в том числе цинк, алюминий и свинец. Тегеран готов наладить бартерную схему, сообщает Lenta.

Министр торговли, промышленности и шахт Ирана Сейед Реза Фатеми-Амин заявил, что Россия и Иран договорились о поставках комплектующих и ремонте турбин, которые эксплуатируются на российских электростанциях.

Также стороны планируют проработать варианты сделок по обмену целого ряда товаров и сырья. Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что Иран готов насытить российский рынок необходимыми товарами – от стройматериалов до высокотехнологичной продукции.