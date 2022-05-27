Несколько пожаров произошло в Боровом из-за грозы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Тушили огонь 39 человек и восемь единиц техники, сообщает Zakon.kz.
26 мая на территории национального парка «Бурабай» из-за грозы произошло несколько возгораний на территории Акылбайского, Бармашинского, Золотоборского и Мирного лесничеств.
Огонь выявили с помощью центра оперативного управления системы «Smart National Park Burabay».
Государственные инспекторы ГНПП «Бурабай» в кратчайшие сроки локализовали возгорания.
При тушении были задействованы семь пожарных авто и 35 человек личного состава лесничеств, а также задействованы одно пожарное авто и четыре человека из пожарной части №20.
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