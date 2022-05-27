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Диетолог рассказал, как похудеть без отказа от пиццы

еда, диетолог Фото: pixabay
Диетолог Грейми Томильсон знает, как быстро сбросить лишние килограммы без отказа от пиццы и других вкусных блюд, передает Zakon.kz.

По словам специалиста, чтобы сбросить вес, нужно уменьшить порции еды. Однако некоторые маленькие порции все же могут содержать больше калорий, чем требуется организму, пишет The Sun.

Иногда вместо того, чтобы один раз нарушить вашу диету, можно просто уменьшить размеры порций ультракалорийных продуктов и напитков. Диетолог Грейми Томильсон

Томильсон подчеркивает, что все-таки переедание увеличивает вес, а не конкретные блюда.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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