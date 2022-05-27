Восемь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

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В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 26 мая в Казахстане. Согласно данным, восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в четырех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Карагандинской, Павлодарской областях, передает Zakon.kz.