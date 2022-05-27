Восемь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 26 мая в Казахстане. Согласно данным, восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в четырех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Карагандинской, Павлодарской областях, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 3,
в Карагандинской области – 1,
в Павлодарской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 723 случая заболевания КВИ.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 3,
в ВКО – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 968 человек.
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