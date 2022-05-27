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Восемь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

РК, КВИ, сутки, данные Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 26 мая в Казахстане. Согласно данным, восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в четырех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Карагандинской, Павлодарской областях, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 3,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Павлодарской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 723 случая заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 3,

  • в ВКО – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 968 человек.

Анастасия Стативкина
COVID-19 МВК Казахстан
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