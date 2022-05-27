Как вернуть излишки уплаченного утилизационного платежа
Завершены технические работы на официальном сайте recycle.kz. Доступ в личный кабинет открыт с 25 мая текущего года.
Физические и юридические лица, подавшие заявку после 14 мая (включительно) по старым ставкам, смогут вернуть излишне уплаченную сумму.
Для этого необходимо подать заявление через электронную платформу «E-otinish», подписав его электронно-цифровой подписью. В заявлении необходимо указать номер заявки, реквизиты счета для осуществления возврата с приложением платежного поручения.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 14 мая 2022 года в два раза снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.
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