Как вернуть излишки уплаченного утилизационного платежа

В Казахстане начался возврат излишне уплаченных средств утилизационного платежа, сообщает Zakon.kz.

Завершены технические работы на официальном сайте recycle.kz. Доступ в личный кабинет открыт с 25 мая текущего года.

Физические и юридические лица, подавшие заявку после 14 мая (включительно) по старым ставкам, смогут вернуть излишне уплаченную сумму.

Для этого необходимо подать заявление через электронную платформу «E-otinish», подписав его электронно-цифровой подписью. В заявлении необходимо указать номер заявки, реквизиты счета для осуществления возврата с приложением платежного поручения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 14 мая 2022 года в два раза снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.