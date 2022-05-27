Нарколабораторию нашли на даче в Актюбинской области

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Житель Актобе на даче организовал нарколабораторию. Она была оборудована по последнему слову техники. По словам задержанного, семена и оборудование он приобрел в интернет-магазине, сообщает Zakon.kz.