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Нарколабораторию нашли на даче в Актюбинской области

конопля, нарколаборатория, дача Фото: pixabay
Житель Актобе на даче организовал нарколабораторию. Она была оборудована по последнему слову техники. По словам задержанного, семена и оборудование он приобрел в интернет-магазине, сообщает Zakon.kz.
20 мая сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ДП Актюбинской области совместно с бойцами спецподразделения была обнаружена оборудованная нарколаборатория по выращиванию конопли и дальнейшей ее обработки. ДП Актюбинской области

Владелец дачи пояснил, что выращивает и культивирует коноплю для собственного употребления.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Задержанному грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Подозреваемый водворен в ИВС.

По всем изъятым веществам назначены экспертизы, вес изъятых веществ составил более 400 грамм.

Анастасия Стативкина
Актобе Актюбинская область
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