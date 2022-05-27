Нарколабораторию нашли на даче в Актюбинской области
Фото: pixabay
Житель Актобе на даче организовал нарколабораторию. Она была оборудована по последнему слову техники. По словам задержанного, семена и оборудование он приобрел в интернет-магазине, сообщает Zakon.kz.
20 мая сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ДП Актюбинской области совместно с бойцами спецподразделения была обнаружена оборудованная нарколаборатория по выращиванию конопли и дальнейшей ее обработки. ДП Актюбинской области
Владелец дачи пояснил, что выращивает и культивирует коноплю для собственного употребления.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».
Задержанному грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Подозреваемый водворен в ИВС.
По всем изъятым веществам назначены экспертизы, вес изъятых веществ составил более 400 грамм.
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