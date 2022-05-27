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Новых прокуроров назначили в Нур-Султане и Карагандинской области

прокуратура Фото: gov.kz
По согласованию с главой государства Касым-Жомартом Токаевым приказом Генерального прокурора назначены прокуроры Карагандинской области и Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Прокурором Нур-Султана стал Ерлан Утегенов.

Прокурором Карагандинской области стал государственный советник юстиции 3-го класса Бауыржан Мырзакеров.

Бауыржан Мырзакеров службу начал службу в 1997 году с должности помощника военного прокурора Капшагайского гарнизона.

В разное время работал на руководящих должностях Военной прокуратуры Шымкентского, Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов.

Был заместителем Главного военного прокурора и прокурора Павлодарской области, начальником Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.

С апреля 2019 года возглавлял столичную прокуратуру.

На должность прокурора Нур-Султана назначен старший советник юстиции Ерлан Утегенов.

Ерлан Утегенов в органах прокуратуры работает с 1997 года. Проходил службу в прокуратурах Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской областей и города Алматы, в т.ч. на руководящих должностях.

Был заместителем Алматинского природоохранного прокурора и прокурора Карасайского района Алматинской области, прокурором Целиноградского, Егиндыкольского районов Акмолинской области, а также Талгарского района Алматинской области, начальником управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по городу Алматы.

С июня 2019 года он занимал должность заместителя прокурора Нур-Султана.

Анастасия Стативкина
Генеральная прокуратура Карагандинская область Нур-Султан
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