Новых прокуроров назначили в Нур-Султане и Карагандинской области
Прокурором Нур-Султана стал Ерлан Утегенов.
Прокурором Карагандинской области стал государственный советник юстиции 3-го класса Бауыржан Мырзакеров.
Бауыржан Мырзакеров службу начал службу в 1997 году с должности помощника военного прокурора Капшагайского гарнизона.
В разное время работал на руководящих должностях Военной прокуратуры Шымкентского, Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов.
Был заместителем Главного военного прокурора и прокурора Павлодарской области, начальником Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.
С апреля 2019 года возглавлял столичную прокуратуру.
На должность прокурора Нур-Султана назначен старший советник юстиции Ерлан Утегенов.
Ерлан Утегенов в органах прокуратуры работает с 1997 года. Проходил службу в прокуратурах Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской областей и города Алматы, в т.ч. на руководящих должностях.
Был заместителем Алматинского природоохранного прокурора и прокурора Карасайского района Алматинской области, прокурором Целиноградского, Егиндыкольского районов Акмолинской области, а также Талгарского района Алматинской области, начальником управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по городу Алматы.
С июня 2019 года он занимал должность заместителя прокурора Нур-Султана.