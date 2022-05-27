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Как защититься от кибербуллинга: советы адвоката и нотариуса

кибербуллинг Фото: pxhere
В прямом эфире ПРАВМЕДИА вы узнаете, что такое кибербуллинг, в чем сложность защиты от него и какие способы разрешения конфликтов существуют, сообщает Zakon.kz.

Ведущие: Таир Назханов, адвокат, член Президиума АГКА, управляющий партнер Адвокатской конторы «Назханов и Партнеры» и Алтынай Макешева, нотариус, медиатор, преподаватель, тренер, аккредитованный Республиканской нотариальной палатой РК, с 20-летним стажем работы в нотариате.

Они расскажут, что такое кибербуллинг, в чем сложность защиты от него, какие способы разрешения диффамационных конфликтов существуют и какой из них лучше выбрать, а также как грамотно удостоверить факты кибербуллинга при помощи нотариуса.

Анастасия Стативкина
ПРАВМЕДИА Казахстан
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