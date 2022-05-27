Золото дорожает на фоне экономической ситуации в США

27 мая золото дорожает как актив-убежище на фоне ухудшения состояния экономики США. Вместе с этим поддержку оказывает слабый курс доллара. Об этом говорят данные торгов и комментарии аналитиков, передает Zakon.kz.

По состоянию на 10.32 по времени Нур-Султана цена июньского фьючерса на золото на бирже Comex растет на 4,41 доллара. Увеличение отмечается на 0,24%, до 1851,94 доллара за тройскую унцию.

Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,53% — до 22,081 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается положительная динамика, чему способствуют два фактора. В первую очередь рост обусловлен предпочтением инвесторов приобретать хедж-фонды на фоне ухудшения состояния экономики США, – отмечается в сообщении Прайм.

Согласно статистике, ВВП США в первом квартале 2022 года снизился на 1,5% в пересчете на год. Аналитики ожидали улучшения оценки до 1,3%.