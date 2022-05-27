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Можно ли продавать самсу и фастфуд в уличных киосках

продажа выпечки в уличных киосках Фото: pixabay
На сайте электронного правительства был задан вопрос: насколько законна продажа самсы, выпечки, фастфуда в уличных киосках и ларьках, а также какие разрешительные документы нужны для осуществления данной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, согласно Перечню эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, объекты розничной торговли относятся к объектам незначительной эпидемической значимости.

Их деятельность, согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», должна осуществляться по уведомлению о начале осуществления деятельности, то есть в порядке, установленном законом «О разрешениях и уведомлениях».

Отвечая на второй вопрос, в комитете отметили, что в целом основные требования к реализации пищевой продукции определены в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией».

Лариса Черненко
Минздрав РК Казахстан
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