Можно ли продавать самсу и фастфуд в уличных киосках
Как пояснили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, согласно Перечню эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, объекты розничной торговли относятся к объектам незначительной эпидемической значимости.
Их деятельность, согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», должна осуществляться по уведомлению о начале осуществления деятельности, то есть в порядке, установленном законом «О разрешениях и уведомлениях».
Отвечая на второй вопрос, в комитете отметили, что в целом основные требования к реализации пищевой продукции определены в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией».