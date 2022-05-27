Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Крематорий начали строить в Нур-Султане

Крематорий, Нур-Султан, начало строительства Фото: unsplash
В Нур-Султане началось строительство крематория. На сегодняшний день проводится работа по устройству котлована, сообщает Zakon.kz.

Располагаться крематорий будет в Алматинском районе Нур-Султана.

Строительство ведется согласно проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.

ГУ «Управление строительства г. Нур-Султана» ведутся строительно-монтажные работы по объекту «Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов». Пресс-служба акимата Нур-Султана

В конце марта стало известно, что срок запуска крематория в Алматы был запланирован на май 2022 года. Но 27 мая в акимате города сообщили о переносе запуска.

Новость по теме

Крематорий в Алматы: срок запуска вновь перенесли

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
0
Показать комментарии
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
Гроза, шквал, ветер – в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Как мозг подает сигнал бедствия через глаза: четыре признака
Ситуация в Украине: зачистка на «Азовстали», Беларусь создает оперативное командование
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления