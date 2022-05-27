Крематорий начали строить в Нур-Султане

В Нур-Султане началось строительство крематория. На сегодняшний день проводится работа по устройству котлована, сообщает Zakon.kz.

Располагаться крематорий будет в Алматинском районе Нур-Султана.

Строительство ведется согласно проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.

ГУ «Управление строительства г. Нур-Султана» ведутся строительно-монтажные работы по объекту «Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов». Пресс-служба акимата Нур-Султана

В конце марта стало известно, что срок запуска крематория в Алматы был запланирован на май 2022 года. Но 27 мая в акимате города сообщили о переносе запуска.