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Массовая драка произошла в Павлодаре из-за ревности

Павлодар, ревность, массовая драка, ДП Фото: скриншот видео
26 мая около 04:00 возле одного из увеселительных заведений по ул. Торайгырова в Павлодаре произошла драка. В областном департаменте полиции сообщили, что конфликт произошел из-за ревности, передает Zakon.kz.

Как уточнили в ДП Павлодарской области, нарушение общественного порядка заметил инспектор Центра оперативного управления при просмотре камер видеонаблюдения.

По указанному адресу незамедлительно были направлены автопатрули. На кадрах видео заметно, как дерутся молодые люди. Приехав туда, разняв парней, полицейские выяснили все обстоятельства дела. Установлено, что конфликт произошел из-за ревности. Одна из девушек пришла в клуб с парнем, но она не учла, что здесь же находился и ее бывший молодой человек. Молодые люди зачинили драку, затем за каждого из оппонентов стали заступаться друзья. К счастью, серьезно в массовой драке никто не пострадал.Начальник Местной полицейской службы УП Павлодара Арман Каптаев

Также в полиции отметили, что все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции.

Каждый участник драки привлечен к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства и за нарушение тишины по ст. 434 КоАП РК и ст. 437 КоАП РК.

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Массовые драки в Павлодаре попали на видео

Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
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