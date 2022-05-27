Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Полицейские выявили авто с поддельными номерами и штрафами на два миллиона тенге в Туркестане

автомобиль с поддельными номерами Фото: ДП Туркестанской области
В Туркестане полицейские выявили автомобиль с поддельными номерами и неоплаченными штрафами на два миллиона тенге, сообщает Zakonkz.

Через систему «Коргау» поступил сигнал об автомобиле Daewoo Nexia с поддельными номерами. Он двигался по проспекту Тауке хана. Также выяснилось, что водитель не оплатил штрафы на два миллиона тенге.

Полицейские остановили указанный автомобиль на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Кенесары. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Молодой человек с октября прошлого года по март 2022 года совершил 67 административных правонарушений и набрал штрафов на 2 миллиона 244 тысячи тенге. Пресс-служба ДП Туркестанской области

В отношении водителя составили административный протокол по ст. 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения» и ст. 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» .

Автомашину водворили на штрафстоянку.    

Анастасия Стативкина
Туркестан Туркестанская область
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Гроза, шквал, ветер – в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Как мозг подает сигнал бедствия через глаза: четыре признака
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления