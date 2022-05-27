Полицейские выявили авто с поддельными номерами и штрафами на два миллиона тенге в Туркестане

В Туркестане полицейские выявили автомобиль с поддельными номерами и неоплаченными штрафами на два миллиона тенге, сообщает Zakonkz.

Через систему «Коргау» поступил сигнал об автомобиле Daewoo Nexia с поддельными номерами. Он двигался по проспекту Тауке хана. Также выяснилось, что водитель не оплатил штрафы на два миллиона тенге.

Полицейские остановили указанный автомобиль на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Кенесары. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Молодой человек с октября прошлого года по март 2022 года совершил 67 административных правонарушений и набрал штрафов на 2 миллиона 244 тысячи тенге. Пресс-служба ДП Туркестанской области

В отношении водителя составили административный протокол по ст. 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения» и ст. 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» .

Автомашину водворили на штрафстоянку.