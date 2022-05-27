Тело женщины обнаружили в реке Иртыш
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В Усть-Каменогорске в районе садоводческого товарищества «Восточник-3» обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.
12 мая на канал «102» Ульбинского отдела полиции УП Усть-Каменогорска поступило сообщение об обнаружении тела в реке Иртыш в районе с/т «Восточник-3». Данный факт был зарегистрирован в установленном порядке.Пресс-служба ДП ВКО
В ведомстве отметили, что назначен ряд судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти.
Иные сведения согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.Пресс-служба ДП ВКО