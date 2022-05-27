Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Финляндии

Финляндия, первый случай заражения оспой обезьян Фото: pixabay
Медики Финляндии сообщили о первом случае оспы обезьян. Этот факт подтвердили специалисты медицинского округа столичного региона HUS, передает Zakon.kz.

Инфекция была диагностирована у мужчины, который побывал в одной из европейских стран, пишет Ria.ru.

В HUS подтвержден первый в Финляндии случай оспы обезьян. Больной выздоравливает, – говорится в сообщении HUS.

Врачи говорят, что лечение оспы обезьян является симптоматическим. При этом болезнь проходит сама по себе за несколько недель. Однако могут проявляться и тяжелые симптомы заболевания, если иммунитет уже ослаблен.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 131 случае заражения оспой обезьян среди людей, еще 106 фактов расследуются.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян.

Новость по теме

Может ли оспа обезьян стать следующей пандемией

Ирина Лукичева
Финляндия
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Гроза, шквал, ветер – в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Как мозг подает сигнал бедствия через глаза: четыре признака
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления