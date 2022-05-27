Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Финляндии

Медики Финляндии сообщили о первом случае оспы обезьян. Этот факт подтвердили специалисты медицинского округа столичного региона HUS, передает Zakon.kz.

Инфекция была диагностирована у мужчины, который побывал в одной из европейских стран, пишет Ria.ru.

В HUS подтвержден первый в Финляндии случай оспы обезьян. Больной выздоравливает, – говорится в сообщении HUS.

Врачи говорят, что лечение оспы обезьян является симптоматическим. При этом болезнь проходит сама по себе за несколько недель. Однако могут проявляться и тяжелые симптомы заболевания, если иммунитет уже ослаблен.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 131 случае заражения оспой обезьян среди людей, еще 106 фактов расследуются.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян.