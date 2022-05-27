Скандальный автокортеж в Каскелене: участников оштрафовали на полмиллиона тенге
Фото: пресс-служба МВД РК
Празднование «последнего звонка» в Алматинской области для некоторых участников обернулось штрафом. Машины из кортежа отправлены на специализированную стоянку, сообщает Zakon.kz.
Очевидцы опубликовали видео с улиц Каскелена: колонна автомашин передвигалась по городу с различными нарушениями.
Пока за счет родителей тусуются. Завтра сами оплачивать будут.
Нужно наказывать! Что за дикость! Окончание школы – не повод нарушать закон.
Будущие официанты.
Как-будто не школу закончили, а 12 лет рабства.
Это будущее этой страны... – отметили комментаторы под видео.
В полиции заявили, что на видео запечатлены выпускники одной из местных общеобразовательных школ.
Сотрудниками Карасайской районной полиции установлены все водители скандального автокортежа, в отношении которых составлено 39 адмпротоколов на общую сумму 520 710 тенге. Нарушители привлечены к ответственности по ст. 606 ч. 1, ст. 593 ч. 1, ст. 593 ч. 2, ст. 593 ч. 3, ст. 603 ч. 2, ст. 602 ч. 1, ст. 230 ч. 2 КоАП РК. Автомашины помещены на штрафстоянку. Пресс-служба ДП Алматинской области