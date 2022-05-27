Скандальный автокортеж в Каскелене: участников оштрафовали на полмиллиона тенге

Фото: пресс-служба МВД РК

Празднование «последнего звонка» в Алматинской области для некоторых участников обернулось штрафом. Машины из кортежа отправлены на специализированную стоянку, сообщает Zakon.kz.