Куда пойти в выходные 28-29 мая

В последние весенние выходные дни можно посетить выставки, концерты или музеи. Самые интересные культурные события — в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Массовый велопробег

Фото: pexels

Пробег пройдет на велодорожке «Дорожно-тропиночной сети» зеленого пояса «Астана Орманы». Велоспортсмены преодолеют дистанцию в пять километров.

28 мая, 9:00. Есильский район. Свободное посещение.

Выставка «Жауһар жәдігер»

Фото: sxodim

На мероприятии представят более 1000 экспонатов, символизирующих большую культурную ценность с историей в несколько столетий. Все они являются редкими изделиями Средней Азии. На выставке будут представлены археологические артефакты Кушанского царства III–I вв. до н. э. и исторически ценные вещи VI–XII вв.

28, 29 мая, с 10:00 до 21:00. NUR ALEM. Вход: 500 тенге.

Сольный Stand Up концерт Зои Куулар

Фото: Vkonakte/Зоя Куулар

Сольный концерт Зои Куулар пройдет при участии Алдияра и Олжасбека. Зрители смогут посмеяться и наполнить вечер положительными эмоциями. На сцене выступят ведь резиденты — участники проектов:

Stand Up на ТНТ

Открытый микрофон на ТНТ

Salem stand up

28 мая, 20:00. Garage Music bar. Вход: 3000 тенге. В день концерта – 4000 тенге.

Алматы

Фестиваль еды Let's Eat Fest

Фото: pexels

На открытом воздухе жители и гости города смогут отведать стейки, бургеры, шашлычки, пироги, сладости за отдельную плату. Посетителей ждут игры, выступление кавер-группы Ska Radio и розыгрыш техники.

28 и 29 мая, 12:00. Парк Кок Тобе. Вход свободный.

Кинопоказ на Кок-Тобе

Фото: pexels

На площадке пройдут вечерние кинопоказы. Можно посмотреть любимые фильмы: «Вестсайдская история» (12+) и «Анчартед: На картах не значится» (12+).

28 и 29 мая. Кок-Тобе. Вход: 3000 тенге.

Шоу «Однажды в России»

Фото: odnajdi-v-rossii.tnt-online.ru

Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы. Участники шоу: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ольга Картункова и другие.

28 мая, 19:00. Дворец Республики. Вход: 13000 - 16000 тенге.

Концерт Ирэны Аравиной и Jazz House Band «Секрет джазовых ритмов»

Фото: Instagram/irenaravina

В этот вечер Jazz House во главе с Ирэной Аравиной вновь выступит с душевным джазом и музыкальными историями.

28 мая, 19:00. Творческий театр La Bohême Вход: 4500 тенге.

Шымкент

Go-kino под открытым небом

Фото: pexels

Жителям предлагают разместиться в шезлонгах и посмотреть фильм «Мой любимый враг».

29 мая, 20:45. ул. Желтоксан, 29. Вход: 1500 тенге.

Stand Up вечер от Сен Айтабер

Фото: instagram/sen_aitaber

Любители искрометного юмора оценят шутки казахского комика.

29 мая, 20:30. ул. Торекулова, 69. Вход: любая бумажная купюра.

Цирк «Иллюзия Востока»

Лучшие артисты СНГ покажут незабываемое шоу в цирке. От посетителей ждут хорошее настроение и аплодисменты.

28 и 29 мая, 16:00. Проспект Момышулы, 20 г. Вход: от 1500 тенге.