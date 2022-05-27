Куда пойти в выходные 28-29 мая

В последние весенние выходные дни можно посетить выставки, концерты или музеи. Самые интересные культурные события — в подборке Zakon.kz.
Нур-Султан
Массовый велопробег
Фото: pexels
Пробег пройдет на велодорожке «Дорожно-тропиночной сети» зеленого пояса «Астана Орманы». Велоспортсмены преодолеют дистанцию в пять километров.
28 мая, 9:00. Есильский район. Свободное посещение.
Выставка «Жауһар жәдігер»
Фото: sxodim
На мероприятии представят более 1000 экспонатов, символизирующих большую культурную ценность с историей в несколько столетий. Все они являются редкими изделиями Средней Азии. На выставке будут представлены археологические артефакты Кушанского царства III–I вв. до н. э. и исторически ценные вещи VI–XII вв.
28, 29 мая, с 10:00 до 21:00. NUR ALEM. Вход: 500 тенге.
Сольный Stand Up концерт Зои Куулар
Фото: Vkonakte/Зоя Куулар
Сольный концерт Зои Куулар пройдет при участии Алдияра и Олжасбека. Зрители смогут посмеяться и наполнить вечер положительными эмоциями. На сцене выступят ведь резиденты — участники проектов:
28 мая, 20:00. Garage Music bar. Вход: 3000 тенге. В день концерта – 4000 тенге.
Stand Up на ТНТ
Открытый микрофон на ТНТ
Salem stand up
Алматы
Фестиваль еды Let's Eat Fest
Фото: pexels
На открытом воздухе жители и гости города смогут отведать стейки, бургеры, шашлычки, пироги, сладости за отдельную плату. Посетителей ждут игры, выступление кавер-группы Ska Radio и розыгрыш техники.
28 и 29 мая, 12:00. Парк Кок Тобе. Вход свободный.
Кинопоказ на Кок-Тобе
Фото: pexels
На площадке пройдут вечерние кинопоказы. Можно посмотреть любимые фильмы: «Вестсайдская история» (12+) и «Анчартед: На картах не значится» (12+).
28 и 29 мая. Кок-Тобе. Вход: 3000 тенге.
Шоу «Однажды в России»
Фото: odnajdi-v-rossii.tnt-online.ru
Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы. Участники шоу: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ольга Картункова и другие.
28 мая, 19:00. Дворец Республики. Вход: 13000 - 16000 тенге.
Концерт Ирэны Аравиной и Jazz House Band «Секрет джазовых ритмов»
Фото: Instagram/irenaravina
В этот вечер Jazz House во главе с Ирэной Аравиной вновь выступит с душевным джазом и музыкальными историями.
28 мая, 19:00. Творческий театр La Bohême Вход: 4500 тенге.
Шымкент
Go-kino под открытым небом
Фото: pexels
Жителям предлагают разместиться в шезлонгах и посмотреть фильм «Мой любимый враг».
29 мая, 20:45. ул. Желтоксан, 29. Вход: 1500 тенге.
Stand Up вечер от Сен Айтабер
Фото: instagram/sen_aitaber
Любители искрометного юмора оценят шутки казахского комика.
29 мая, 20:30. ул. Торекулова, 69. Вход: любая бумажная купюра.
Цирк «Иллюзия Востока»
Лучшие артисты СНГ покажут незабываемое шоу в цирке. От посетителей ждут хорошее настроение и аплодисменты.
28 и 29 мая, 16:00. Проспект Момышулы, 20 г. Вход: от 1500 тенге.