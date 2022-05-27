Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Chevrolet Nexia опрокинулась на бок в результате ДТП в Алматы

Авто опрокинулось на бок Фото: Zakon.kz
В результате ДТП автомобиль Chevrolet Nexia опрокинулся на бок в Алматы. Водителя госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

На пересечении пр. Суюнбая и ул. Сидоркина столкнулись Toyota Ipsum и Chevrolet Nexia. Оба автомобиля двигались по пр. Суюнбая в северном направлении. Водитель Toyota решил повернуть на улицу Сидоркина на разрыве. Он начал поворачивать и в этом момент в него врезался Chevrolet Nexia, который двигался по автобусной полосе в попутном направлении.

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

ДТП, Алматы

Фото: Zakon.kz

В результате столкновения Toyota Ipsum вылетел с дороги, а Chevrolet Nexia опрокинулась на бок. В результате ДТП пострадал воитель Toyota. Его госпитализировали.

На месте работают сотрудники полиции.

ДТП, машина на бок

Фото: Zakon.kz

машина перевернулась

Фото: Zakon.kz

Анастасия Стативкина
Алматы
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Гроза, шквал, ветер – в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Как мозг подает сигнал бедствия через глаза: четыре признака
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления