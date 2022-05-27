Chevrolet Nexia опрокинулась на бок в результате ДТП в Алматы

В результате ДТП автомобиль Chevrolet Nexia опрокинулся на бок в Алматы. Водителя госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

На пересечении пр. Суюнбая и ул. Сидоркина столкнулись Toyota Ipsum и Chevrolet Nexia. Оба автомобиля двигались по пр. Суюнбая в северном направлении. Водитель Toyota решил повернуть на улицу Сидоркина на разрыве. Он начал поворачивать и в этом момент в него врезался Chevrolet Nexia, который двигался по автобусной полосе в попутном направлении.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате столкновения Toyota Ipsum вылетел с дороги, а Chevrolet Nexia опрокинулась на бок. В результате ДТП пострадал воитель Toyota. Его госпитализировали.

На месте работают сотрудники полиции.

Фото: Zakon.kz