В Казахстане утвердили правила использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК приказом от 24 мая 2022 года утвердил правила использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания, сообщает Zakon.kz.

Документ регламентирует условия содержания, кормления животных, а также порядок посещения контактных зоопарков, передвижных зверинцев, дельфинариев и прочих культурно-зрелищных объектов.

В частности, говорится, что места содержания сооружаются с учетом непроницаемости воды, путем покрытия безвредным материалом полов, стен, фундамента, за исключением гидробионтов, позволяющим проводить эффективную уборку и дезинфекцию.

Владельцем мест содержания обеспечивается регулярная уборка, включающая их очистку от отходов, продуктов жизнедеятельности животных, с учетом соблюдения мер безопасности сотрудниками, осуществляющими такую уборку.

Также должен утверждаться план уборки помещений, предусматривающий периодичность уборки и дезинфекции.

Ежемесячно устанавливается один санитарный день для генеральной уборки и дезинфекции помещений, в который посещение зоопарка, цирка, дельфинария, океанариума исключается.

Указывается, что места содержания животных (стойла, клетки, домики, убежища) вычищаются и дезинфицируются, обновляются по мере изнашивания и неустранимого загрязнения.

Кормушки и поилки поддерживаются в чистоте и дезинфицируются не реже одного раза в неделю.

Помещения, вольеры, кормушки и поилки дезинфицируются перед их использованием.

Более подробно посмотреть правила можно здесь.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2022 года.

Напомним, что согласно закону об ответственном обращении с животными, деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, передвижных выставок животных запретят с 1 января 2025 года.

А с 1 января 2029 года будет запрещена деятельность дельфинариев.