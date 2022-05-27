В Казахстане утвердили правила использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях
Документ регламентирует условия содержания, кормления животных, а также порядок посещения контактных зоопарков, передвижных зверинцев, дельфинариев и прочих культурно-зрелищных объектов.
В частности, говорится, что места содержания сооружаются с учетом непроницаемости воды, путем покрытия безвредным материалом полов, стен, фундамента, за исключением гидробионтов, позволяющим проводить эффективную уборку и дезинфекцию.
Владельцем мест содержания обеспечивается регулярная уборка, включающая их очистку от отходов, продуктов жизнедеятельности животных, с учетом соблюдения мер безопасности сотрудниками, осуществляющими такую уборку.
Также должен утверждаться план уборки помещений, предусматривающий периодичность уборки и дезинфекции.
Ежемесячно устанавливается один санитарный день для генеральной уборки и дезинфекции помещений, в который посещение зоопарка, цирка, дельфинария, океанариума исключается.
Указывается, что места содержания животных (стойла, клетки, домики, убежища) вычищаются и дезинфицируются, обновляются по мере изнашивания и неустранимого загрязнения.
Кормушки и поилки поддерживаются в чистоте и дезинфицируются не реже одного раза в неделю.
Помещения, вольеры, кормушки и поилки дезинфицируются перед их использованием.
Более подробно посмотреть правила можно здесь.
Приказ вводится в действие с 26 июля 2022 года.
Напомним, что согласно закону об ответственном обращении с животными, деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, передвижных выставок животных запретят с 1 января 2025 года.
А с 1 января 2029 года будет запрещена деятельность дельфинариев.